Züchterin flog auf: Serie ausgesetzter Hundewelpen

Wie weit Realität und die Werbung im Internet auseinanderliegen können, zeigt der Fall einer inhaftierten Hundezüchterin aus Niederösterreich. Liebkost, bestens versorgt, an den Zitzen ihrer Mutter hängend: So versuchte die 31-jährige Serbin ihren tierischen Nachwuchs auf Facebook & Co. an neue Besitzer zu vermitteln. Doch was auf den Bildern aussieht wie der Vierbeiner-Himmel auf Erden, war in Wirklichkeit das genaue Gegenteil. Denn die Huskys und Rottweiler wurden bereits kurz nach der Geburt in düstere Verliese gesperrt!