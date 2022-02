Kinder für die passende Betreuung anmelden

Native Speaker und selbst gebackenes Brot

In Klagenfurt eröffnete etwa der englischsprachige Privatkindergarten „Dragonfly“. In einem märchenhaften Ort bietet das renovierte Palais mit hohen Räumen auf drei Ebenen viele Wohlfühloasen an. Das Team um Sonja Winkler besteht aus Native Speakern. Zweimal täglich gibt es eine gesunde Jause und ein Mittagessen. Brot wird selbst gebacken. Geöffnet ist bis 17 Uhr, nähere Infos unter: info@mydragonfly.at.