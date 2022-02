Skeleton: Maier & Schlintner auf Rängen 13 und 17!

Der Deutsche Christopher Grotheer hat den Skeleton-Bewerb der Männer bei den Olympischen Winterspielen in Peking überlegen für sich entschieden! Grotheer war bereits zur Halbzeit deutlich vorangelegen und baute am zweiten Tag in Yanqing den Vorsprung auf seinen Landsmann Axel Jungk, der Silber holte, weiter aus. Dritter wurde der Chinese Yan Wengang, der den Russen Alexander Tretjakow noch abfing. Gut schlugen sich die beiden Österreicher Samuel Maier und Alexander Schlintner …