LUEK & Marco: Wenn aus einem Kaffee ein Album wird

Von Trends entkoppelt

In Tracks wie „I Have No Friends“, „I Don’t Wanna Go To The Party“ oder „Ate A Lot Of Crap Today“ stecken gleichermaßen Alltagsbeobachtungen, Selbstkritik, Humor, Angst, Ironie, Sarkasmus und persönliche Charakteristika. In LUEK & Marco können sich die beiden Musiker so persönlich und unmittelbar wie nirgends sonst ausdrücken. „Bizniz Wif You“ wurde gar aus zwei Perspektiven geschrieben. Kleebauer sieht darin ein Beziehungsende, Maleztky das Verliebtsein. Zwei externe Positionen vermischt mit denselben Akkorden. Wo keine Erwartungen, da auch kein Druck. „Deshalb sind die Texte auch wie ein Tagebuch. Hätte ich versucht, superpoetisch zu sein, hätte das Album nicht funktioniert. Es ist von jedem Trend entkoppelt, aber gerade deshalb so echt und greifbar.“ Den wichtigsten Tipp dafür bekam Kleebauer einst von DJ Ötzi. „Der hat mir einmal gesagt, dass es immer nur ums Durchziehen geht“, lacht er, „ich hatte ihn immer vor meinem geistigen Auge, als wir am Album arbeiteten.“