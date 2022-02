Kunst hilft zum dritten Mal Tieren in Not

Der Verein Arte Noah – Kunst hilft Tieren in Not mit Sitz in St. Martin an der Raab hat vor einigen Jahren versucht, einen neuen Zugang zu Spendern zu finden. Damals wurde ein Tierschutzpreis für das Burgenland und die Steiermark ins Leben gerufen, um innovative Projekte auszuzeichnen. Heuer gibt es die dritte Auflage.