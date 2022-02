Fake-Mails der Polizei Wien auch in OÖ im Umlauf

Nach Beschlagnahme von Computern sei der Empfänger der Nachricht in Zusammenhang mit Kinderpornografie, Pädophilie, Cyberpornografie und Exhibitionismus geraten, weshalb rechtliche Schritte gegen ihn eingeleitet worden seien, heißt es in dem Schreiben. Angeblich fordert Pürstl die vermeintlich in Verdacht geratene Person auf, eine Rechtfertigung an die Adresse cybercrime.police.gouv@gmail.com zu senden. Bei dieser Adresse handle es sich jedoch um keine offizielle Behördenadresse, betont die Polizei.