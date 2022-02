Suche nach dreibeinigem Tigerweibchen in Thailand

Es gibt auch Befürchtungen, das Tier könne verhungern, weil es wegen seiner Behinderung langfristig nicht in der Lage sein wird, Beute zu erlegen. Wie der Tiger sein Bein verlor, ist unklar, jedoch werde angenommen, dass Wilderer dafür verantwortlich sind, so die Tierschutzorganisation Freeland. Oft verwenden diese Fallen mit Drahtschlingen, in denen die Tiere qualvoll verenden. Zähne und andere Körperteile der Tiger sind in der traditionellen asiatischen Medizin begehrt.