Schwarz: „Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll“

Mit Raphael Haaser auf Rang sieben landete ein weiterer ÖSV-Athlet in den Top-10. Auch er schwärmt von Strolz: „Dem Johannes kann ich echt nur gratulieren. Gewaltige Leistung, ich freue mich so für ihn. Er hat sich das so hart erarbeitet und erkämpft. Es freut mich riesig.“ Zur Kombination sagt er: „Natürlich macht eine Kombi Spaß. Ich habe das am Vormittag schon gesagt, dass ich es recht schade finde, dass sie den Bewerb nicht mehr betreiben wollen.“