Wird Ohlsdorf jetzt ein Fall für die Justiz?

Grüner findet Aussage „spannend“

Der grüne Umweltschutzsprecher Rudi Hemetsberger findet Asamers Aussage „spannend“. Sollte tatsächlich ein Gutachter ein Schwarzspecht-Vorkommen im mittlerweile gerodeten Wald attestiert haben, ginge das Abholzen in Richtung Verwaltungsübertretung laut oö. Natur- und Landschaftsschutzgesetz – und eine solche kann eine Geldstrafe bis zu 2000 Euro mit sich bringen. Asamer solle das erwähnte Gutachten – so es ein solches tatsächlich gibt – offenlegen, fordert der Grün-Politiker. Naturschutzreferent LH-Vize Manfred Haimbuchner (FPÖ) sieht bezüglich der Schwarzspechte kein Problem: Diese haben Reviergrößen von mindestens 200 Hektar, die Ohlsdorf-Rodung habe daher keine Auswirkungen auf ihre Bestandszahlen in OÖ. „Außerdem tragen im konkreten Fall die vorgeschriebenen Ersatzaufforstungen wiederum zur Erhaltung des Bestandes bei.“