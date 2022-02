Linzer verbrachten 2021 über drei Tage im Stau

Wer kennt es nicht: Wenn man in den Morgenstunden oder am späten Nachmittag in der Rush Hour in und um Linz mal wieder Stoßstange an Stoßstange im Stau steht. Einer Geduldsprobe, der sich Fahrzeuglenker rund um den Globus fast tagtäglich stellen müssen. Die besten Nerven brauchte man im Vorjahr hierfür in Istanbul, gefolgt von Moskau und Kiew. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Navi-Herstellers TomTom hervor, der Mittwoch seinen Stau Index für das Jahr 2021 präsentierte und auch die Situation in Österreichs Hauptstädten anhand von GPS-Positionsdaten beleuchtete.