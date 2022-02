Kurios: Unser Kombi-Ass bekam Sieger gar nicht mit

„Er hat gemeint, er will sterben“

Rehrl wurde Neunter, sprach von einem „sehr guten Rennen“. „Am Schluss ging mir ein bisserl das Schmalz aus. Ich habe in der zweiten Runde gewusst, dass der Luki eine Mega-Chance hat. Ich hab den Luki noch im Ziel kurz gesehen. Er hat gemeint, er will sterben - so hart war es.“