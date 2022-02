„Respektlos und erniedrigend“: Biden-Berater geht

Ein hochrangiger Wissenschaftsberater von US-Präsident Joe Biden ist Medienberichten zufolge nach Vorwürfen des „respektlosen“ Verhaltens gegenüber Mitarbeitern zurückgetreten. „Ich bin am Boden zerstört, dass ich frühere und gegenwärtige Kollegen durch die Art und Weise verletzt habe, wie ich mit ihnen gesprochen habe“, zitierten US-Medien am Montag (Ortszeit) aus dem Rücktrittsgesuch von Eric Lander. Biden nahm den Rücktritt an.