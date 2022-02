USA: Truppenlandung kein Kriegssignal an Russland

Die USA entsenden mitten im Ukraine-Konflikt Verstärkungstruppen nach Osteuropa. Am Sonntag sind weitere Soldaten im Südosten Polens gelandet (siehe Video oben). Trotz der Entsendungen betonen die USA, keinen Krieg mit Russland anfangen zu wollen. Präsident Joe Biden habe deutlich gemacht, dass man keine Truppen schicke, um „einen Krieg mit Russland in der Ukraine zu führen“, sagte der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan am Sonntag. Im Kriegsfall stellte er ein Ende der Pipeline Nord Stream 2 in den Raum.