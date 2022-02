Achtjähriger Bub lief vor Auto: schwer verletzt

Eine 59-jährige Welserin fuhr am Samstag gegen 18 Uhr mit ihrem Pkw in Wels auf der Römerstraße nach Osten. Ein 8-Jähriger und seine 38-jährige Mutter, beide syrische Staatsangehörige aus Wels, gingen auf dem Gehsteig in dieselbe Richtung. Plötzlich lief der 8-Jährige aus unbekanntem Grund auf die Fahrbahn.