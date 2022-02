Finaleinzug! Anna Gasser greift nach Goldmedaille

Snowboarderin Anna Gasser hat sich bei ihrem ersten Olympia-Einsatz in Zhangjiakou nicht fehlerfrei, aber grundsolide präsentiert. Die 30-jährige Kärntnerin erhielt am Samstag für ihren besseren zweiten Lauf in der Slopestyle-Qualifikation 75,00 Punkte und schaffte damit ohne Zittern als Vierte den Aufstieg. Das Finale der Top 12 findet in der Nacht auf Sonntag (2.30 Uhr MEZ) statt.