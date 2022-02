Gerüchte kursieren rund um die Olympia-Piste

Österreichs Parallel-Boarder haben am Freitag ihren ersten kompletten Tag bei den Winterspielen in China verbracht. Auf dem Programm stand primär am Vormittag Freifahren, um sich nach der Anreise in Schwung zu bringen und an die Schneebeschaffenheit zu gewöhnen. Am Abend (Ortszeit) waren neben Fahnenträgerin Julia Dujmovits auch Sabine Schöffmann und ihr Lebensgefährte Alexander Payer bei der Eröffnungsfeier in Peking, dorthin ging es mit dem Hochgeschwindigkeitszug.