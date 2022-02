Auf diesen Salat schwört gerade das gesamte Netz

Auch in sozialen Netzwerken kursieren derzeit wieder alle Arten an gesunden Rezeptvideos und -Vorschlägen. Besonders im Trend: Der „Green Goddess Salad“ - ein simpler Salat aus Weißkohl und Gurken, der dank eines speziellen Dressings zum absoluten Sattmacher wird! Aber keine Sorge: Weder Mayo, noch Käse oder Sauerrahm finden den Weg in den Salat. Das Dressing besteht aus rein veganen Zutaten, die fast jeder zu Hause hat.