Politik-Dilemma um Geschenke von Martin Pucher

Zur Wahl antreten will SPÖ-Bürgermeister Johann Lotter aus Schattendorf. So wie in knapp 90 anderen Fällen ermittelt die SOKO Commerz gegen ihn, weil sein Name auf einer der vielen Geschenklisten von Pucher aufgetaucht ist. In seiner Einvernahme habe er nur wiederholen können, dass er kein Geschenk bekommen habe.