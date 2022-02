Video: Verstappen heizt über Salzburger Eis

Red Bull hat wieder einmal in die PR-Trickkiste gegriffen und Max Verstappen auf die Piste geschickt: Diese ist allerdings aus Eis und befindet sich im Salzburger Zell am See. Der Formel-1-Weltmeister heizt im Rennen gegen den österreichischen Speedway-Fahrer Franky Zorn über die rutschige Unterlage. Das Ergebnis: höchst spektakuläre Bilder. Sehen Sie selbst!