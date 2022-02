Start in der Nacht: Schauen Sie Olympia live?

Heute starten die Olympischen Winterspiele in Peking. Jeder, der die Spiele in Österreich live mitverfolgen will, sollte die Zeitverschiebung im Kopf behalten. Peking liegt in der Zeitzone China Standard Time (CST) und ist der mitteleuropäischen Uhr somit um 7 Stunden voraus. Wettkämpfe starten generell am Vormittag um 9 Uhr Ortszeit. In Mitteleuropa ist es dann erst 2 Uhr nachts. Werden Sie solange aufbleiben, um die Wettkämpfe live mitverfolgen zu können, oder schauen Sie sich die Aufzeichnungen am Morgen an? Wir sind auf Ihre Kommentare dazu gespannt!