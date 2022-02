Stefan Kraft zählt jetzt zu Medaillen-Kandidaten

Kamil Stoch top

Beste in den drei Durchgängen waren der Pole Kamil Stoch (101 m) sowie die Slowenen Peter Prevc (103) und Lovro Kos (104,5). Stoch war nach seinen Form- und Verletzungsproblemen zu Jahresbeginn schon am Donnerstag stark gewesen, die Durchgänge zwei und drei ließ er diesmal aus. Der Pole hat 2014 in Sotschi beide Titel geholt, 2018 in Pyeongchang den von der Großschanze. Die Qualifikation ist für Samstag (7.20 Uhr MEZ) angesetzt, der Bewerb für Sonntag (12.00).