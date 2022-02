Demos sorgen für Ausnahmezustand in Bregenz

Ein abendlicher Stadtspaziergang durch Bregenz ist derzeit nur bedingt zu empfehlen. Aufgrund der mittlerweile täglichen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen befindet sich die Landeshauptstadt in einem fast schon permanenten Ausnahmestand. Wenngleich nur eine kleine Hundertschaft, so sorgen die Teilnehmenden doch für jede Menge Wirbel und ein fulminantes Verkehrschaos: Da die Demos just zur Rush Hour stattfinden, wird der Heimweg für viele Pendler zur Geduldsprobe.