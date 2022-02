38.135 Neuinfektionen und 24 Tote in 24 Stunden

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Donnerstag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 38.135 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Vor einer Woche gab es 44.053 Neuinfektionen - an jenem Tag wurden allerdings Nachmeldungen einberechnet. 24 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, verstarben zuletzt. Die Spitalszahlen steigen weiter an.