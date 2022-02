Vierköpfiges Damen-Riesentorlauf-Team quasi fix

Christian Mitter hat seine Aufstellungen für die verschiedenen Disziplinen in den Alpinskirennen der Frauen bei den Olympischen Spielen in Yanqing schon „sehr stark im Kopf“. Für den Riesentorlauf am Montag steht mit Ramona Siebenhofer, Katharina Truppe, Katharina Liensberger und Stephanie Brunner - in der Reihe ihres Rankings im Disziplinweltcup - das Quartett fest. Die WM-Dritte Liensberger hinterließ in den ersten Trainings auf Olympiaschnee einen guten Eindruck.