Nur noch 16 statt 33 Gemeinden auf Impfprämie-Kurs

Diese Reduzierung hat die steirische Impfkoordination am vergangenen Freitag bereits prognostiziert, nun ist sie eingetreten. Da der grüne Pass nach dem zweiten Stich (für jene ohne „Booster-Impfung“) nur noch sechs statt neun Monate gültig ist, sank die Quote der aktiven Impfzertifikate in der Steiermark von 72,5 Prozent auf 70 Prozent.