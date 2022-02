Weniger gültige Impfzertifikate seit 1. Februar

„Ihr gespeichertes Impfzertifikat ist nicht mehr gültig.“ Diese Nachricht mussten am 1. Feber fast 30.000 Steirer beim Öffnen der App des Grünen Passes lesen. Weil unter anderem der Grüne Pass bisher für Zweifach-Geimpfte neun Monate galt, die Frist aber auf sechs Monate verkürzt wurde, besaßen nur noch 70 Prozent oder mehr als 870.000 Personen einen gültigen Impf-Nachweis. Am Vortag waren es noch 72,5 Prozent der Steirer. Verglichen mit ganz Österreich gibt es in der Grünen Mark sogar noch die geringste Reduktion.