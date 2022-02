Die Phantome der Wälder: Wenn Wilderer töten

Der Doppelmord an den beiden Beamten in der Nacht auf Montag versetzte ganz Deutschland in Aufregung. Und lässt in Österreich alte Wunden aufreißen. Denn der Fall erinnert frappant an jenen von Annaberg (NÖ) im Jahr 2013. Es war der 17. September, als Alois Huber ebenfalls in eine Kontrolle geriet. Damals hatte die Polizei Wilderer im Visier – Huber durchbrach eine Straßensperre. Der Rest ist traurige Kriminalgeschichte: Bei den anschließenden Feuergefechten starben insgesamt drei Polizisten sowie ein Rotkreuz-Sanitäter.