„SOKO Linz“ fiel bei Sehern durch

„Da fängst ein neues Leben an, und dann landest hier“, bemerkt Kommissarin Johanna (gespielt von Katharina Stemberger) in „SOKO Linz“ mit Blick auf das heruntergekommene Wohnhaus, in dem in der ersten Folge „Judas“ eine vom Zeugenschutzprogramm betreute Frau tot aufgefunden wird. Wie berichtet, zieht sich diese Bildsprache in der neuen Krimiserie durch: Nicht etwa die malerischen Altstadt-Ecken von Linz, sondern Industrie oder Hafen sind häufig zu sehen. Das stieß auch vielen Zusehern des Serienstarts sauer auf: „Eine Frechheit, Linz als Hort der Trostlosigkeit zu präsentieren“, findet etwa eine Userin auf Facebook (siehe Screenshots). Dass im Vorspann ausgerechnet die zuletzt heftig kritisierten Skulpturen „Wächter der Zeit“ zu sehen sind, fiel auch negativ auf.