Keine Geheim-Papiere mehr: Wird es jetzt besser?

Alles ganz normal, alles ganz harmlos - so lauten seit Tagen die beinahe schon mantraartig wiederholten Aussagen von ÖVP und Grünen zu den bisher versteckt gehaltenen Koalitions-Zusatzvereinbarungen, inklusive Postenbesetzungen. Ganz so unbedenklich ist es aber offenbar doch nicht, denn nun spricht Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ein Machtwort und betont: „Es wird keine geheimen Sideletter mehr geben.“ Was sagen Sie zu Karl Nehammers Versprechen? Wird sich die Situation dadurch zukünftig bessern? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung unten in den Kommentaren!