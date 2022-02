Bottas über Mercedes-Zeit: „Messer an der Kehle“

Fünf Jahre lang fuhr Valtteri Bottas für den Mercedes-Rennstall in der Formel 1, nun nimmt er im Cockpit von Alfa Romeo Platz. In einem Podcast sprach der 32-jährige Finne nun über die Zeit an der Seite von Mehrfach-Weltmeister Lewis Hamilton. „Wenn man das Gefühl hat, ein Messer an der Kehle zu haben, geht es dem Kopf nicht besonders gut“, sprach Bottas ungewohnt offen über die Zeit bei den Silberpfeilen.