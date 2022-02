Tirol: Teils halber Meter Neuschnee in 24 Stunden

Auch andernorts große Schneemengen

Auch in Brand in Vorarlberg konnten starke Schneemengen von einer Höhe von 30 Zentimetern gemessen werden. Insgesamt liegt dort nun 40 Zentimeter Schnee. In Salzburg gab es in Bischofshofen eine Zunahme von 29 Zentimeter (40 Zentimeter gesamt) und in St. Johann im Pongau knappe 20 Zentimeter (40 Zentimeter gesamt). Ebenfalls 20 Zentimeter Schnee kamen innerhalb von 24 Stunden in Krimml in Salzburg (50 Zentimeter gesamt) und Obergurgl in Tirol (70 Zentimeter gesamt) hinzu.