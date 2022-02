25.894 Neuinfektionen und 24 weitere Todesfälle

25.894 Corona-Neuinfektionen wurden am 1. Februar (Stand: Dienstag, 9.30 Uhr) vom Gesundheitsministerium gemeldet. Vor einer Woche waren es noch 24.946 Fälle. Im aktuellen Vergleichszeitraum sind 24 Schwerkranke, die mit dem Virus infiziert waren, gestorben. Insgesamt sind derzeit 180 Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung (plus 2). 140 Patienten sind auf den Normalstationen dazugekommen.