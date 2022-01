Bundesligist Altach holt einen klingenden Namen

Der offensive Mittelfeldspieler verweist auf Höchstligaerfahrung - vornehmlich in der Schweiz, wo er für den FC St. Gallen 33 und für die Berner Young Boys 60 Spiele bestritten hat. Für Bayern München lief er elfmal in der deutschen Bundesliga auf. Zudem stand der 25-Jährige, der die Nachwuchsschule der Bayern durchlief, sechsmal in deutschen Nachwuchsauswahlen.