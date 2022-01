Astronauten schmücken Chinas Raumstation

Chinas Neujahrsfest heuer am 1. Februar

In diesem Jahr fällt das Mond-Neujahr auf den 1. Februar. Von köstlichem Essen bis hin zu neuer Kleidung, Dekoration und Unterhaltung feiern chinesische Familien das Fest in der Hoffnung auf einen Neuanfang und Glück für das kommende Jahr.