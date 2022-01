Opposition kritisiert Platters Test-Bremse

Von der politischen Opposition hagelte es nun Kritik, wenngleich teils in diametrale Richtung gehende. Tirols SPÖ-Obmann Georg Dornauer: „Ich bin für Tests, wo sie notwendig und zielführend sind – etwa im Privaten, bevor man die Oma besucht, oder in der kritischen Infrastruktur. Auch in Schulen, denn dies trägt dazu bei, dass die Kinder gemeinsam unterrichtet werden, was wichtig für ihre soziale und psychische Gesundheit ist. Ansonsten müssen wir zu einer gewissen Normalität zurückkehren, was das Testen betrifft. Erstens ist es dauerhaft zu teuer und zweitens wissen wir nach fast zwei Jahren, dass das ungezielte Testen zur Pandemiebekämpfung wenig beigetragen hat.“