Studie der MedUni weckt auf: So schläft Österreich

Dass sich bei 25 Prozent der Befragten das Schlafverhalten seit Ausbruch der Pandemie deutlich verschlechtert hat, ist für Mediziner Teschler keine Überraschung: „Vielen kommt der so wichtige Rhythmus abhanden. Denken wir nur an junge Leute, die lange Zeit nicht in der Schule waren. Daheim ist das Sofa die Schulbank. Da nickt man schon mal ein. Und am Abend fehlt dann die Müdigkeit.“ Alles kein Drama, wenn sich der Rhythmus nach einigen Wochen wieder normalisiert. Finden Menschen jedoch über Monate in der Nacht keine Ruhe, wird es kritisch. Schlechter Schlaf ist Stress pur für den Körper und kann massive Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. Bluthochdruck, Herz-Rhythmus-Störungen oder eine gestörte Insulinproduktion gehören zu möglichen Folgen. Auch Demenz wird mit lang anhaltenden Schlafstörungen in Verbindung gebracht.