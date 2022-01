Oberösterreichs Spitälern gehen die Fachkräfte aus

Pensionierungswelle steht an

Sorgen bereitet jedoch eine bevorstehende Pensionierungswelle. Besonders drastisch sei die Lage bei jenen Mitarbeitern, die weniger im Licht der Öffentlichkeit stehen. Binder: „Elektriker, Installateure, Heizungs- und Lüftungstechniker, Tischler - diese Spezialisten halten Spitäler am Laufen.“ Externe Dienstleister können Lösungen, die es nur in Krankenhäusern gibt, meist nicht anbieten. Sie sind jedoch die größte Konkurrenz am Arbeitsmarkt, fischen nach Spezialisten und locken mit höheren Grundgehältern.