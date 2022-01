Peter Cornelius: Geburtstagsfeier eines Unbequemen

So ganz alleine mit seiner sechssaitigen dritten Hand auf der Bühne kommt der Musiker vielen seiner Idole wie Bob Dylan näher als er glaubt. Das österreichische Lokalkolorit vermengt sich mit der klassischen Ausstattung des Saals und einem sehr dankbaren Auditorium, das sich gleichermaßen über ihren Helden als auch über die Tatsache freut, in diesen prekären Zeiten Teil eines echten Events voller Ohrwürmer zu sein. Mit „Reif für die Insel“, „Bevor i geh“, „Segel im Wind“ und natürlich „Du entschuldige i kenn di“ kommt die Hitgewalt am Ende so geballt, dass Cornelius den Gesang vornehmlich seinen Fans (darunter ein enthusiasmierter Peter Rapp) überlässt. Aber auch hier vergisst er nicht darauf, den Spaß mit Ernst zu vermengen. Das fein eingestreute „Hoffnung“ beweist, dass man auch eine zwanglose Geburtstagsfeier an ihrem Höhepunkt mit ernsten Tönen füttern kann.