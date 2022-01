Skitag wird trotzdem zum großen Hit am Goldeck

Freitag sind die Lifte am Goldeck wegen des Sturms gestanden, gestern herrschte aber wieder Vollbetrieb am Familien-Skiberg. Und heute zeigt sich das gleiche Bild wie am Freitag. Windböen machen den Liftbetrieb unmöglich. Daher muss der “Krone“-Skitag abgesagt werden.