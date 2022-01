Freeskier Bacher für Corona-positiven Baumgartner?

Am Samstag verlor der an Corona erkrankte Samuel Baumgartner aufgrund eines fortlaufend schwankenden Ct-Werts endgültig den Wettlauf mit der Zeit. Zuvor hatten Hannes Rudigier (Syndesmosebandriss) und allen voran Lukas Müllauer (Schulter) für das Großereignis passen müssen. „Das kommt nun alles sehr überraschend, es ist wirklich schade für Sam, dass er nicht dabei sein kann“, erklärte Bacher in einer ÖOC-Aussendung. „Ich persönlich habe nicht mit einem Olympia-Start gerechnet.“