„Wir lassen den Thomas jetzt nicht im Stich!“

Alkohol und Medikamente im Spiel

Für den 48-jährigen Polizisten brach am vergangenen Dienstag, wie berichtet, eine Welt zusammen. Die Ehefrau packte im gemeinsamen Haus in Asparn an der Zaya, Bezirk Mistelbach, ihre Sachen, und zog aus. Thomas G. griff zu Alkohol und Medikamenten. Der in Wien diensttuende Polizist verschanzte sich schließlich völlig benommen im Haus, die Polizei rückte an und Schüsse fielen. Mit viel Geduld gelang es den speziell geschulten Polizeibeamten das Drama rasch zu beenden, Thomas G. wurde vom Einsatzkommando Cobra schließlich bewusstlos im Gebäude aufgefunden und sofort festgenommen.