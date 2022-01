Ehefrau packte Koffer: Polizist rastete völlig aus

Gefährlicher Mix: Alkohol, Medikamente und Waffen

Der in Wien diensttuende und im Haus verschanzte Polizist feuerte mehrere Schüsse ab. Und das, während er mit den Verhandlern sprach. Er verfasste einen Abschiedsbrief und teilte ihn in sozialen Medien (Faksimile). Darin richtete er Vorwürfe an seine Ex-Frau, seine beiden Kinder und an seine (Noch)-Ehefrau. Mit viel Geduld versuchten ihn die speziell geschulten Beamten wieder zur Vernunft zu bringen. Die Situation war angespannt, Geduld war gefragt. Ein Nachbar kam nach Hause. Er wollte seine Hunde aus dem Garten in Sicherheit bringen. Sicherheitskräfte halfen.