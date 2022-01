Wird Stranzl der neue Chef von Hütter?

Erschöpft und müde

Über 13 Jahre machte Eberl den Job in Gladbach, die verkorkste bisherige Saison, vorläufig gekrönt vom peinlichen Pokal-Aus gegen den Zweitligisten Hannover 96 und den schon feststehenden Abgängen zweier wichtiger Spieler im Sommer, ließ ihn aber an seiner Wirkung zweifeln. Und andere wohl an ihm. Denn auch der von Eberl letzten Sommer um 7,5 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt geholte österreichische Trainer Adi Hütter zündete bisher nicht.