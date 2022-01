Deutscher Oenning neuer Coach bei Wacker Innsbruck

Die Trainerfrage bei Zweitligist FC Wacker Innsbruck ist geklärt: Der Deutsche Michael Oenning tritt die Nachfolge von Interimscoach Masaki Morass an, der ab sofort wieder die zweite Mannschaft der Tiroler betreuen wird! Oenning war bis Ende des Jahres 2021 bei Ujpest Budapest im Amt, in Ungarn hatte er zuvor auch schon Vasas Budapest (2016-2018) gecoacht. In Deutschland trainierte er den 1. FC Nürnberg (2008-2009), Hamburger SV (2011) und 1. FC Magdeburg (2018-2019).