Innviertler gewann Hauptpreis bei Impflotterie

Der Hauptgewinner der oö. Impflotterie steht fest: Ein 29-Jähriger aus St. Marienkirchen am Hausruck darf demnächst einen BMW i3 sein Eigentum nennen. Insgesamt haben sich 338.203 Oberösterreicher - darunter 17.515 Kinder und Jugendliche - an dem Gewinnspiel beteiligt, wie LH Thomas Stelzer und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (beide ÖVP) am Freitag mitteilten.