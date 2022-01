Steirer haben die Nase voll von Wohnklötzen

Kampf gegen Betonklotz bei der Grazer Messe

Besonders viele laute Aufschreie kommen aus der Landeshauptstadt. Gegen ein geplantes Mega-Projekt bei der Grazer Messe formiert sich nun heftiger Widerstand, nicht nur seitens der Anrainer, sondern auch auf politischer Ebene: Der Bezirksrat Jakomini fordert in einem Beschluss von der Stadtregierung einen Baustopp am Areal des Messeparkplatzes in der Fröhlichgasse.