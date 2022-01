Bauprojekte in Ihrer Gemeinde? Schreiben Sie uns!

Schon 2002 hat die damalige Bundesregierung beschlossen, „nur“ 2,5 Hektar am Tag versiegeln zu wollen – und bis heute sind es alleine in der Steiermark 2,8 täglich. Damit ist unsere (noch) Grüne Mark Spitzenreiter in Österreich und Österreich wiederum Spitzenreiter in ganz Europa.