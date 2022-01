Glückliches Ende für Grenzhündin „Hanni“

Zuckersüß mit seinen großen Augen saß der kleine Vierbeiner im Tierheim Freistadt und wartete, bis sich sein Besitzer meldete. Am Mittwochabend wurde „Hanni“ am Grenzübergang Wullowitz gefunden. Grenzpolizisten brachten sie zum Tierheim Freistadt. Da der Hund leider nicht gechipt war, begann die schwierige Suche nach dem Herrl. Ein Aufruf in den sozialen Medien war schließlich erfolgreich.