Brad Pitt: Heimliche Romanze mit Sängerin Lykke Li

Wie das möglich ist? Der Ex-Ehemann von Angelina Jolie und die Schwedin wohnen in Los Angeles in derselben Nobel-Gegend Los Feliz. Das Klatsch-Portal „Deux Moi“ war Anfang der Woche der angeblichen Top-Secret-Affäre zuerst auf die Schliche gekommen. Das meldete, dass der Schauspieler mit einer „mysteriösen Schwedin“ beim Dinner im neuen italienischen Restaurant „Mother Wolf“ gesichtet wurde. „The Sun“ bestätigte nun: „Die Frau, die mit Brad zusammen am Tisch saß, war Lykke Li.“