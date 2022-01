Parndorf kocht in den Kindergärten noch selbst

Also braucht es Angebote seitens der Gemeinde. „Die Nachmittagsbetreuung explodiert“, weiß Bürgermeister Wolfgang Kovacs. 2006 startete man mit einer Gruppe in die Nachmittagsbetreuung, derzeit gibt es in der Volksschule sieben Gruppen zu je 25 Kindern. Parndorf ist außerdem eine der wenigen Gemeinden, die in den Kindergärten noch selbst kocht. Fast 200 Kinder werden täglich alleine dort verköstigt.